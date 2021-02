La campagne présidentielle de Joe Biden a reçu des dons importants d’employés de sociétés technologiques, les employés d’Apple étant la quatrième source de financement.

Les documents financiers de la campagne de Joe Biden montrent que la collecte de fonds pour sa campagne électorale a vu un niveau élevé de dons d’employés liés aux cinq géants américains de la technologie. Au total, les employés d’Apple, d’Alphabet/Google, de Microsoft, d’Amazon et de Facebook ont ​​fait don d’au moins 15,1 millions de dollars à Joe Biden.

Aux États-Unis, les citoyens individuels peuvent donner jusqu’à 2 800 $ à un candidat, tandis que la divulgation de l’employeur n’est requise que pour les dons de plus de 200 $. Cette limitation rend tout à fait plausible que le montant donné par le groupe soit supérieur à celui indiqué dans les documents.

Selon les documents, les employés d’Apple représentaient le quatrième groupe en importance, avec un peu moins de 2 millions de dollars. Le chiffre dépasse les 1,9 million de dollars donnés par les employés de Facebook. En premier lieu, les employés d’Alphabet/Google avec 5,3 millions de dollars, suivis de Microsoft (3,2 millions de dollars) et d’Amazon (2,8 millions). Lors des élections précédentes, il y avait plus d’entreprises non technologiques en tête du classement des dons des employés.

L’analyse des dons intervient à un moment où les entreprises technologiques américaines font face à de multiples enquêtes du gouvernement et des régulateurs. Les géants de la technologie ont été accusés de censure et de ne pas en faire assez pour empêcher la propagation de la désinformation et ont été visés par le Safe Tech Act. Il y a également eu des tentatives d’introduire une nouvelle législation antitrust pour réduire le pouvoir des entreprises technologiques et leur contrôle sur les plateformes comme les différents App Stores.

Le nombre élevé de dons des employés des entreprises de technologie peut également être considéré comme un problème par leurs détracteurs, craignant à quel point la Maison Blanche pourrait être affectée par cela. En décembre, une lettre conjointe de 33 groupes a exhorté Biden à rejeter l’influence des grandes entreprises technologiques, les accusant d’exercer une « immense influence » sur les élections et d’être une menace sérieuse pour « la vie privée, la démocratie, l’innovation et le bien économique des Américains ».