Le fabricant d’électronique Maxell a intenté une autre action en justice contre Apple, l’accusant une fois de plus d’avoir enfreint 12 brevets utilisés dans FaceTime et les technologies d’appareils photo sur les iPhone, iPad et autres appareils.

Ce n’est pas la première fois que Maxell poursuit Apple en justice pour avoir prétendument enfreint certains de ses brevets. Cette fois, la plainte concerne certains brevets qu’Apple aurait utilisés pour la technologie FaceTime et dans les systèmes de caméra pour ses périphériques matériels, y compris les iPhone et les iPad.

Par exemple, parmi les brevets répertoriés, on retrouve également celui relatif à la technologie permettant de gérer la balance des blancs via un logiciel sur des photos prises avec un appareil photo. Ensuite, il y a un certain nombre de brevets liés aux technologies de communication à distance, d’autres sur le déverrouillage d’un appareil mobile et aussi un brevet lié aux albums People dans l’application Photos qui utilise la reconnaissance faciale.

Maxell demande au tribunal du Texas de déclarer Apple coupable de contrefaçon de brevet, la condamnant ainsi à des dommages-intérêts « compatibles avec la perte de profits et le non-paiement de redevances ».