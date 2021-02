Le compte Twitter d’AppleDemoYT a partagé des photos de certains prototypes de câbles Lightning inédits.

Le câble Lightning a été présenté par Apple comme une amélioration importante par rapport à l’ancien connecteur à 30 broches, à la fois fonctionnellement et réversible. Lorsque le câble Lightning a été introduit aux côtés de l’iPhone 5 en 2012, l’idée d’Apple était qu’il soit numérique, plus petit et réversible. Mais un coup d’œil à ces premiers prototypes nous apprend qu’Apple a inclus une icône pour aider l’utilisateur à insérer le câble du côté droit, preuve que, du moins au début, la société n’avait pas l’intention de créer un câble réversible.

La présence de l’icône est assez étrange, étant donné que dans le prototype, il y a huit broches dorées des deux côtés du câble. Il est possible qu’à ce stade de développement, les câbles n’étaient pas réversibles mais disposaient des composants matériels nécessaires pour pouvoir le devenir à l’avenir. Quant à l’extrémité USB du prototype, elle s’est avérée être la même que sur le câble commercialisé.