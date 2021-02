52audio a publié ce qui semble être une première image des nouveaux AirPods 3 d’Apple. L’image montre à la fois les écouteurs et l’étui de chargement.

52audio n’est pas étranger aux fuites concernant les prochains écouteurs d’Apple. Le site avait déjà partagé une image radiographique des « AirPods 3 » en novembre dernier, mais il s’est avéré plus tard être un fake. C’était une image aux rayons X de la génération actuelle des AirPods Pro.

Le nouvelle image semble cependant conforme à ce que l’on sait jusqu’à présent sur la troisième génération des « AirPods ». Les nouveaux ‌AirPods‌ 3 reprendront une partie de la conception des ‌AirPods Pro‌, mais ils ne seront pas intra-auriculaires et ne disposeront pas de fonctionnalités haut de gamme telles que l’annulation active du bruit. Le boîtier de charge aura plutôt un design hybride, à mi-chemin entre celui des ‌AirPods Pro‌ et celui des AirPods 2 précédents, mais avec l’ajout d’un indicateur de charge LED à l’avant.

Enfin, selon 52audio, les AirPods de troisième génération pourraient emprunter les commandes tactiles des ‌AirPods Pro‌, abandonnant les commandes à simple et double pression des AirPods actuels de première et deuxième génération.

Quand les AirPods 3 arriveront-ils ?

Pour le moment, les informations à ce sujet sont très déroutantes. On a récemment parlé d’un éventuel événement Apple pour le 16 mars, ce qui a été démenti par Mark Gurman de Bloomberg. De son côté, le leaker Jon Prosser avait précédemment annoncé qu’Apple annoncerait des AirTags et de nouveaux iPad lors de l’événement du 16 mars. Alors qu’en est-il des AirPods 3 ? L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré en novembre que la production de masse des nouveaux « AirPods » commencerait au premier semestre de l’année, il est donc plausible qu’ils puissent arriver à tout moment, peut-être même avec une annonce via un communiqué de presse.