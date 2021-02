Satechi a publié quelques nouvelles télécommandes Bluetooth pour contrôler les présentations et le contenu multimédia sur iPad et Mac.

Les télécommandes, appelées Satechi R1 et R2, sont toutes deux fabriquées en aluminium avec des boutons noirs mats, des piles rechargeables via USB-C et se connectent sans fil via Bluetooth 5.0.

La Satechi R1 offre des boutons de commande avant et arrière, un bouton d’accès rapide et une fonction de gradation de l’écran. Elle a également un pointage laser intégré pour mettre en évidence quelque chose sur l’écran.

La télécommande Satechi R2, quant à elle, dispose de commandes supplémentaires pour le mode multimédia, notamment celles pour contrôler le volume, avant/arrière, lecture/pause, accueil/Siri, muet et clavier. En mode présentation, des flèches à quatre directions, des boutons gauche/droit de la souris et un pointeur laser intégré à l’écran peuvent être utilisés.

Les deux télécommandes fonctionnent avec des logiciels de présentation tels que Keynote, PowerPoint, Prezi et Google Slides, ainsi qu’avec des fichiers PDF. La télécommande multimédia est aussi compatible avec l’application Apple Music, Spotify, Pandora et YouTube.

Les télécommandes Satechi R1 et R2 sont toutes deux disponibles sur le site officiel au prix de 44,99 $ chacune.