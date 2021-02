Comme prévu depuis plusieurs mois, l’application Apple TV est désormais disponible sur les appareils Chromecast avec Google TV.

L’application Apple TV permet aux utilisateurs de regarder du contenu original disponible sur TV+ sur Google TV, ainsi que d’accéder à la bibliothèque de films et de séries achetés ou loués via iTunes. Tous les abonnements à des services de streaming tiers sur Apple TV sont également actifs, avec des recommandations personnalisées.

L’interface utilisateur de l’Apple TV pour Chromecast est assez simple avec une barre en haut qui permet aux utilisateurs de naviguer entre Regarder maintenant, Films, Séries TV, Sports, Enfants, Bibliothèque et Recherche. L’application utilise à la fois de grandes images de couverture et des carrousels de prévisualisation.

L’app Apple TV s’intégrera à Google TV afin que les utilisateurs puissent voir Apple Originals dans les recommandations et les résultats de recherche. Et avec l’Assistant Google, vous pouvez également utiliser votre voix pour demander à Google d’ouvrir l’application Apple TV ou de lire un titre Apple original. Vous pouvez également ajouter Apple Originals à votre liste de surveillance pour les regarder plus tard. Ces fonctionnalités seront déployées dans le monde entier dans les mois à venir.