Apple Music sur macOS Big Sur 11.3 beta 2 s’inspire d’iOS 14 et introduit une nouvelle fonctionnalité qui continue de lire de la musique même lorsqu’un album ou une playlist se termine.

La lecture automatique s’active à la fin d’une file d’attente et commence à lire des artistes et des chansons similaires à ceux que vous venez d’écouter. La fonctionnalité inclut également de la musique qui ne se trouve pas dans votre bibliothèque Apple Music pour vous aider à découvrir de nouvelles chansons et artistes.

Comme avec iOS 14.5, macOS 11.3 introduit également la possibilité de partager des paroles de chansons sur iMessage. Les deux fonctionnalités sont disponibles dans la version bêta de la dernière mise à jour et seront disponibles pour tout le monde dans les prochaines semaines.