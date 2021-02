Apple a publié une nouvelle bande-annonce de « Billie Eilish: The World’s A Little Blurry« . La nouvelle vidéo, intitulée « Meet Billie », montre des scènes inédites et comment l’artiste a créé un album primé aux Grammy Awards en travaillant à la maison avec son frère.

Le documentaire suit Eilish alors qu’elle et son frère Finneas travaillent sur son premier album, qui a remporté plusieurs prix aux Grammy Awards 2020 dans les catégories « Album of the Year », « Best Pop Vocal Album » et « Best Engineered Album, Non-Classical » .

« « Billie Eilish: The World’s A Little Blurry » raconte la véritable histoire de passage à l’âge adulte de la chanteuse-compositrice et son ascension au rang de superstar mondiale. Du réalisateur primé R.J. Cutler, le documentaire propose un regard profondément intime sur le parcours de cette adolescente extraordinaire de dix-sept ans qui navigue dans la rue, sur scène et à la maison avec sa famille, alors qu’elle écrit, enregistre et sort son premier album « WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? » »

Apple TV+ a déjà publié quelques documentaires musicaux. « Letter to You« , par exemple, suit Bruce Springsteen et le E Street Band alors qu’ils travaillent sur le dernier album du groupe. N’oublions pas non plus « Beastie Boys Story« , un documentaire avec les membres du groupe qui racontent leurs dix ans de carrière.

« Billie Eilish: The World’s A Little Blurry » sera disponible sur Apple TV+ et dans certains cinémas dès le 26 février.