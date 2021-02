Selon les dernières données recueillies par Gartner, Apple était le plus gros acheteur de puces semi-conductrices en 2020.

Apple a dépensé 53,6 milliards de dollars, capturant 11,9% de la part de marché mondiale, soit +24% d’une année sur l’autre. En deuxième position, Samsung, qui a dépensé 36,4 milliards de dollars, représente 8,1% du marché mondial, soit +20,4% sur une base annuelle.

Ensemble, les deux sociétés ont dépensé plus de 90 milliards de dollars en puces en 2020, soit une augmentation totale de 16,6 milliards de dollars par rapport à 2019, représentant 20% du marché mondial. Apple a maintenu sa position de premier client mondial de semi-conducteurs en 2020, en grande partie grâce au succès continu des AirPods, à une demande accrue de Mac et iPad et à une consommation accrue de mémoire flash NAND.

En ce qui concerne le reste du classement, les 10 premières entreprises en 2020 sont restées les mêmes qu’en 2019, mais ont augmenté les dépenses en puces à semi-conducteurs de 10% en 2020 et représentaient 42% du marché total, contre 40,9% en 2019. Samsung a profité de la forte baisse des dépenses de Huawei, qui est resté en troisième position, -23,5% par rapport à 2019. Cette baisse est due à l’augmentation des restrictions commerciales décidée par le gouvernement américain.

Xiaomi se distingue également parmi les 10 premières entreprises, qui ont connu une augmentation de 26% des dépenses en puces à semi-conducteurs en 2020. Cette augmentation est due au fait que l’entreprise a été très peu touchée par la crise sanitaire mondiale, grâce à son modèle de vente principalement en ligne. De plus, les sanctions contre Huawei ont également permis à Xiaomi de gagner plus de parts de marché dans le secteur des smartphones.