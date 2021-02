Le projet Apple Car a perdu un responsable clé. Benjamin Lyon a en effet quitté l’entreprise après six ans pour rejoindre la startup spatiale Astra.

Comme le rapporte Bloomberg, Benjamin Lyon a décidé de quitter Apple pour passer à la start-up spatiale et satellitaire Astra.

Le directeur a aidé à former l’équipe d’origine chargée de l’Apple Car, plus tard appelée Project Titan. Concrètement, Lyon a travaillé sur des capteurs pour la carte de conduite autonome à intégrer dans le véhicule et est toujours resté au sein de l’équipe, malgré les différents remaniements effectués par les cadres supérieurs d’Apple. Plus récemment, Lyon a dirigé l’équipe de création de capteurs automobiles, relevant directement de Doug Field, vice-président directeur général du projet Titan chez Apple.

Il reste maintenant à voir quel impact son départ aura sur le projet, mais Mark Gurman de Bloomberg pense qu’il pourrait y avoir des revers potentiels à court terme.