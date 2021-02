Depuis iOS 14.5 bêta 2, il est désormais possible de partager les paroles et les aperçus d’Apple Music via iMessage et Instagram Stories. Apple a également introduit d’autres innovations mineures.

Maintenant, vous pouvez donc partager les paroles dès lors que vous activez ce mode dans l’application. Si vous le partagez via iMessage, une carte avec un bouton de lecture apparaît dans la conversation. Le destinataire peut appuyer sur le bouton de lecture pour écouter un aperçu de la chanson contenant le texte partagé.

Vous pouvez partager une section spécifique des paroles de n’importe quelle chanson prise en charge, il suffit de toucher longuement une ligne des paroles en temps réel pour la partager. Cela fait apparaître un menu prenant en charge la fonction Instagram Stories et les cartes multimédia iMessage. Vous pouvez créer des partages plus longs à utiliser dans Instagram Stories et iMessage en sélectionnant jusqu’à cinq lignes de texte.

Le partage des paroles de chansons nécessite un abonnement Apple Music avec iOS 14.5 sur votre iPhone ou iPod touch. Sur l’iPad, iPadOS 14.5 est requis. Il devrait bientôt être disponible dans l’app Musique sur Mac également, mais Apple n’a pas encore publié de version bêta de macOS prenant en charge le partage des paroles.

Parmi les autres nouveautés, Apple a facilité l’ajout rapide d’une chanson dans votre file d’attente. Au lieu de plusieurs tapotements, vous pouvez maintenant faire défiler partiellement jusqu’à la chanson souhaitée pour l’ajouter à la file d’attente. Un balayage complet de gauche à droite entraînera la lecture de la chanson suivante et l’ajoutera en haut de la file. Avant ce changement, l’application Apple Music vous faisait taper à plusieurs endroits pour bricoler dans les menus contextuels juste pour ajouter une chanson à votre file d’attente. Spotify a des fonctionnalités similaires et maintenant Apple Music fait de même grâce à iOS 14.5. Si vous faites un balayage à droite, alors vous pourrez mettre une chanson en lecture juste après celle que vous écoutez au même moment.

Un autre petit changement petit concerne la légère refonte du menu contextuel. L’appel d’un menu contextuel dans l’application Musique ne prend plus la totalité de l’écran, rendant flou l’arrière-plan, car le menu apparaît maintenant au-dessus du contexte actuel, qui est similaire à l’interface Siri compacte et discrète. Mais ce n’est pas tout: au lieu de toucher longuement une chanson, vous pouvez simplement appuyer sur les trois points. Cela vous donne accès aux fonctionnalités de partage ou pour ajouter la chanson à la bibliothèque. Voilà quelques nouveautés bien pratiques qui vont certainement ravir la plupart d’entre vous.