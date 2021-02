Apple a publié une nouvelle page Web intitulée « Shared Values » dans le cadre de son site Web « Jobs at Apple ». La nouvelle page raconte les histoires d’employés Apple de diverses équipes, notamment Apple Retail, Operations, Machine Learning, etc.

Apple le présente comme ceci :

« Les valeurs que nous partageons chez Apple inspirent le travail que nous partageons avec tout le monde.

Chez Apple, nous nous engageons à laisser le monde meilleur que nous ne l’avons trouvé. Chacun de nous contribue à cet engagement à sa manière, en apportant une passion pour ce que nous faisons de mieux et ce que nous croyons être le plus important. Comme vous le verrez dans ces conversations, nos histoires sont toutes différentes, mais chacune montre ce qui est possible lorsque les valeurs personnelles et professionnelles s’alignent. »

Sur la page, Apple inclut des entretiens avec divers employés d’Apple, notamment :

Nafisah, Apple Store Manager

Chris, Machine Learning/AI Engineering Manager

Jennifer, Operations Program Manager

Brian, Engineering Manager

Par exemple, l’interview de Chris offre des détails vraiment intéressants sur ce que signifie travailler chez Apple pour une personne « juridiquement aveugle », c’est-à-dire avec un handicap :

« Ici, il y a un énorme engagement en matière d’accessibilité. Le leadership fait des investissements financiers importants pour soutenir ces travailleurs. C’est quelque chose de moins lié aux bénéfices trimestriels, mais quelque chose de juste, car c’est un droit de l’homme. »

L’entretien de Brian met en évidence que certaines valeurs sont importantes pour l’entreprise :

« C’était assez clair pour moi. Apple était et est toujours animée par des personnes axées sur l’expérience utilisateur. Nous nous demandons toujours ce qui est juste. Et pas seulement pour nos produits, mais aussi pour nos pratiques. Nous sommes responsables de plusieurs problèmes importants, notamment l’environnement, les fournisseurs et la confidentialité. Les gens peuvent faire confiance à Apple, leurs informations seront toujours en sécurité. Notre travail protège la vie privée des clients et leur donne un contrôle total sur leurs données. Je suis vraiment fier de jouer un rôle important dans tout cela. En 15 ans chez Apple, mon travail n’a jamais compromis mes valeurs. »

Un fait amusant à propos de cette nouvelle page « Shared Values » d’Apple est que toutes les illustrations présentées ont été réalisées sur l’iPad.