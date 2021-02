D’après les dernières rumeurs, l’iPhone 13 pourrait embarquer un nouvel écran doté de la fonction « Always On » qui permet de garder l’écran toujours allumé. Un premier concept tente d’imaginer comment cela pourrait se traduire visuellement.

La vidéo du concept montre plusieurs possibilités, toutes plausibles. Nous commençons avec une version très similaire à celle du Google Pixel. Dans ce cas, l’heure, la météo et le pourcentage de batterie restent affichés comme ci-dessous.

Ensuite, il y a une version légèrement modifiée, qui ressemble davantage à l’écran de verrouillage d’iOS 14, donc cela peut déjà être une solution plus plausible.

Ensuite, le concept évolue vers une hypothèse qui n’est pas nouvelle dans le monde Apple, mais qui ne s’appliquerait peut-être guère à un smartphone. En substance, il s’agit d’une sorte de Always On Display plus proche de celui de l’Apple Watch, qui applique presque un filtre qui assombrit l’écran, sans toutefois le cacher complètement.

Ce concept ouvre la possibilité d’utiliser des widgets, introduits sur l’écran d’accueil d’iOS 14. Dans ce cas aussi, cette fonctionnalité est peut-être un peu trop déformée, mais elle pourrait aussi être un excellent moyen pour Apple de se démarquer et de le rendre plus utile en même temps. Le seul inconvénient pourrait être lié à la consommation de la batterie, qui compte tenu de l’utilisation de widgets colorés différents pourrait entraîner une consommation plus importante.

Quelles alternatives aimeriez-vous voir sur le prochain iPhone ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez également jeter un œil à ce concept dans la vidéo ci-dessous :