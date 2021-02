L’application Microsoft Office a été mise à jour vers la version 2.46 avec prise en charge d’iPadOS, réunissant l’expérience unifiée de Word, Excel et PowerPoint en un seul endroit.

Après Microsoft Office pour iPhone, la version unifiée pour iPad est désormais disponible, qui combine Word, Excel et PowerPoint dans une seule application. Les trois logiciels sont désormais fusionnés dans Microsoft Office pour permettre aux utilisateurs de travailler avec des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Vous pouvez ensuite ouvrir n’importe quel fichier compatible et le modifier, ainsi qu’activer la collaboration à distance avec d’autres utilisateurs. Les modèles ne manquent pas pour créer facilement divers types de documents, feuilles de calcul et présentations.

Parmi les autres fonctionnalités désormais disponibles, vous pouvez désormais créer et signer rapidement des PDF et transformer des images en documents. Par exemple, vous pouvez facilement obtenir des flux de travail basés sur des images : appuyez sur « Partager » dans la galerie du téléphone en dehors de l’application Office pour pouvoir effectuer diverses actions, notamment la création de PPT, la création de PDF et bien plus encore. De plus, s’il y a des captures d’écran récentes lorsque vous ouvrez l’application Office, elles sont mises à disposition comme suggestion pour la conversion au format PDF ou PPT. Vous pouvez également insérer une date, une forme, une image et des notes dans des fichiers PDF, ainsi que numériser des codes QR pour ouvrir des liens.

L’application Office est disponible gratuitement sur l’App Store. En vous connectant à un abonnement Office 365 avec un compte Microsoft personnel, professionnel ou scolaire, vous pouvez obtenir des fonctionnalités premium dans l’application.