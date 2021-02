Apple a résolu le problème de macOS Big Sur qui pouvait entraîner une perte de données lorsque les utilisateurs tentaient de mettre à jour leur Mac avec un faible espace de stockage libre.

La nouvelle version de macOS Big Sur 11.2.1 récemment publiée vérifie correctement si le disque dispose de l’espace requis avant de démarrer le processus de mise à jour.

Il y a quelques jours, il est apparu que le logiciel d’installation de macOS Big Sur ne vérifiait pas si la mémoire interne du Mac disposait de suffisamment d’espace libre pour effectuer la mise à jour. Pour cette raison, lorsque le système a lancé le processus de mise à jour, le Mac ne répondait pas et les données pouvaient être définitivement endommagées ou perdues. Si l’utilisateur avait sauvegardé ses données, il était alors possible d’effacer tout le disque et de réinstaller macOS. Sinon, il y avait très peu d’alternatives pour récupérer les données.

Désormais, la nouvelle version de macOS Big Sur a définitivement résolu ce problème. Plus d’informations ici.