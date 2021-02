Bien que les ventes de l’iPhone 12 mini ne soient pas au rendez-vous, Apple aurait tout de même un iPhone 13 mini de 5,4 pouces dans les cartons.

Pour rappel, l’iPhone 12 mini ne représentait que 6% des ventes de tous les iPhone aux États-Unis en janvier. Cela a permis à Apple de sonder le marché mais surtout de concentrer une partie de sa production sur la gamme Pro. Même dans des pays comme la Chine ou l’Inde, ce sont les plus gros modèles qui réussissent le mieux.

Pourtant, les propriétaires du 12 mini se disent satisfaits de l’écran de 5,4 pouces. Les faibles ventes de ce modèle peuvent aussi s’expliquer par la crise sanitaire mondiale qui a eu un impact sur les ventes de l’iPhone 12 mini notamment aux États-Unis et en Europe. Comme les gens restent beaucoup plus longtemps à la maison, ils consomment plus de contenu sur leur appareil et souhaitent donc en profiter sur des écrans plus grands. De plus, les gens n’ont pas beaucoup d’occasions d’apprécier la commodité d’avoir un téléphone plus petit dans leur poche lors de leurs déplacements. Par ailleurs, la tendance générale, notamment en Asie, est celle des smartphones avec des écrans plus grands, comme en témoigne le grand succès du modèle Pro Max par rapport aux estimations initiales.

Certains pourraient objecter en disant que l’iPhone 12 mini est toujours un téléphone moins cher que les autres modèles, mais même dans ce cas, nous ne devons pas oublier la disponibilité continue de modèles à bas prix tels que l’iPhone SE, l’iPhone XR et l’iPhone 11, qui limitent en fait cet « avantage » supplémentaire du mini.

Malgré cette situation, plusieurs sources confirment qu’Apple proposera toujours un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, sans différence esthétique particulière par rapport au modèle actuel. Il est très probable qu’Apple ait planifié les modèles 2021 bien à l’avance, peut-être même avant le début des ventes de l’iPhone 12 mini.

En bref, Apple pourrait tout à fait lancer l’iPhone 13 mini mais avec une production moindre par rapport aux futurs modèles Pro.