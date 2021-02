BOE, petit fournisseur d’écrans OLED pour Apple, devrait prochainement se lancer sur le marché des écrans micro OLED qui intéressent tant Cupertino.

Selon les dernières rumeurs, l’intention de BOE est de produire des écrans micro OLED dédiés aux appareils prenant en charge la réalité augmentée ou virtuelle. BOE a lui-même déjà diffusé des images de lunettes de réalité mixte pour montrer quels sont ses projets futurs. Et beaucoup sont liés à Apple.

La firme californienne travaille en effet sur son propre casque AR/VR et pourrait demander aux fournisseurs de produire des écrans micro OLED, une solution idéale pour ce type de produit. De plus, le micro OLED a un temps de réponse de l’ordre de la microseconde, ce qui le rend idéal pour les applications AR et VR.

De plus, BOE a reçu l’équipement de Sunic Systems lequel est destiné à la production de dalles micro OLED.