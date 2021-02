De nouvelles informations émergent sur les innovations possibles de l’iPhone 13, comme l’écran toujours allumé et une fonction d’astrophotographie.

Comme l’Apple Watch Series 6, l’iPhone 13 pourrait embarquer la fonction d’écran toujours allumé, au moins sur des parties de l’écran. Cela permettrait alors d’avoir certains éléments visibles sur l’écran de verrouillage tels que les notifications, l’heure et l’icône de la batterie., sans que l’écran soit complètement allumé, sauf à la demande de l’utilisateur. Les notifications seraient affichées sur l’écran de verrouillage à l’aide d’une barre et d’icônes, avec une luminosité atténuée.

La vidéo met également en évidence les changements de conception possibles, qui seront minimes par rapport à l’iPhone 12. L’arrière de l’iPhone 13 Pro noir mat sera redéfini et texturé, pour être plus adhérent pour une meilleure tenue en main : « Le dos mat s’améliore. Ainsi, dans les iPhone 2021, nous aurons un dos texturé légèrement plus serré. Nous aurons un opaque particulier, comme dans la série Pixel ».

Max Weinbach est une source très fiable et, avec ce rapport, confirme partiellement ce que nous avons lu dans le passé à propos d’un possible écran toujours allumé dans les modèles iPhone de 2021. L’iPhone 13 (ou iPhone 12s) devrait également intégrer un écran 120 Hz avec technologie ProMotion dans le style iPad Pro.

Le leaker affirme également que l’iPhone 13 comprendra des aimants plus puissants pour améliorer MagSafe, ainsi qu’un mode d’astrophotographie à commutation automatique lorsque les étoiles ou la lune sont détectées par l’appareil photo. L’iPhone 13 intègrera un objectif ultra grand angle amélioré (6P, par rapport au 5P de l’iPhone 12). Une autre amélioration de l’appareil photo sera la prise en charge des vidéos en mode Portrait : « Vous pourrez enregistrer une vidéo portrait et modifier la profondeur de champ en post-production ».

Weinbach a également fait allusion à d’autres innovations Apple prévues pour 2021 :