Le ministère britannique du Travail (DWP) achète 11 000 iPhone SE et le support d’IBM via le revendeur XMA.

Le contrat inclut 11 000 iPhone SE 2020 de 64 Go, pour une valeur totale de 4 181 628 £. Même avec le support inclus, le prix par unité simple est d’environ 5% inférieur au prix de détail au Royaume-Uni.

Dans le cadre de ce coût, le détaillant inclut l’étiquetage de chaque téléphone émis par le gouvernement. Les étiquettes sont inviolables et étanches, permettant au gouvernement de protéger leurs appareils. Chaque étiquette a un code-barres et un numéro liés à l’IMEI et au numéro de série du téléphone.

L’agence britannique a acheté ces iPhone dans le cadre d’un contrat avec le Crown Commercial Service (CCS), une organisation qui aide les clients des secteurs public et gouvernemental à acheter des produits technologiques. Le département a également acheté le support logiciel IBM pour 4,25 millions de livres sterling.

Le DWP gère les politiques de protection sociale, de retraite et de pension alimentaire pour les enfants. L’agence est le plus grand service public du Royaume-Uni. Elle gère les pensions de l’État et diverses prestations en cas d’âge actif, d’invalidité et de maladie pour quelque 20 millions de candidats.

Les iPhone seront utilisés par les employés pour gérer les relations avec les citoyens et organiser le travail quotidien.