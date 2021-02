Les frères Russo ont partagé une nouvelle bande-annonce du film Cherry, qui fera ses débuts sur Apple TV+ en mars après sa sortie en salles le 26 février.

La nouvelle vidéo comporte la légende « Tu te souviens quand tu es tombée amoureuse pour la première fois ? », et montre Cherry (jouée par Tom Holland) essayant de dire à Emily (Ciara Bravo) ce qu’il ressent pour elle.

Remember when you first fell in love? #Cherry is in theaters February 26th and on @AppleTV March 12th. https://t.co/9Pt9eGY8EB pic.twitter.com/WsXL82kvBP — Russo Brothers (@Russo_Brothers) February 11, 2021

Cherry suit l’histoire d’un médecin de l’armée qui souffre d’un grave trouble de stress post-traumatique.

« « Cherry » suit le voyage sauvage d’un jeune homme dépossédé de l’Ohio qui rencontre l’amour de sa vie, pour risquer de le perdre à cause d’une série de mauvaises décisions et de circonstances de vie difficiles. Inspiré par le roman à succès du même nom, « Cherry » met en vedette Tom Holland dans le rôle principal en tant que personnage qui passe de l’abandon de l’université à son service en Irak en tant que médecin militaire, ancré uniquement à son seul véritable amour Emily (Ciara Bravo). Lorsque Cherry rentre à la maison en tant que héros de guerre, il combat les démons d’un SSPT non diagnostiqué qui se transforme en une spirale de toxicomanie, s’entourant d’une ménagerie de marginaux. Après avoir épuisé ses finances, Cherry se livre à des vols de banque pour payer sa dépendance, rompant sa relation avec Emily. Audacieuse et grossièrement présentée à l’écran par les réalisateurs visionnaires Anthony et Joe Russo, « Cherry » est une histoire sombre et résolue du passage à l’âge adulte d’un homme en quête universelle d’un but et d’une connexion humaine. »

Le film s’annonce très prometteur et l’exclusivité sur Apple TV+ quelques jours après sa sortie en salles pourrait permettre au service de gagner de nouveaux.

Cherry sera disponible sur Apple TV+ le 12 mars prochain.