C’est aujourd’hui le retour des rumeurs autour des AirTags qui semblerait être prêts pour lancement dans le courant du mois de mars. Il se dit même que le nouvel iPad Pro pourrait être lancer en même temps.

John Prosser, l’un des leakers les plus fiables concernant les produits Apple, a indiqué sur Twitter que les AirTags devraient arriver en mars, sans aucun autre retard.

La conception des AirTags ressemble essentiellement à un disque blanc, avec un dos en métal où se détachent le logo Apple et d’autres informations connexes. La taille de l’accessoire sera plus ou moins la même qu’un bouchon de bouteille. Une autre caractéristique sera l’intégration de l’ultra-haut débit, après ses débuts sur les iPhone 11.

À eux seuls, les AirTags ne pourront pas recevoir de signal, mais uniquement le transmettre. En utilisant la puce U1 d’Apple, les iPhone compatibles pourront suivre l’emplacement de l’AirTag, en utilisant les signaux Bluetooth et ultra-large bande. Le tracker émet en utilisant les deux signaux, dans l’espoir d’être capté par un dispositif « récepteur ». Plusieurs sources indiquent que l’application « Localiser » permettra aux utilisateurs de géolocaliser les balises et, à l’aide de signaux UWB, de localiser la position avec une précision remarquable. Le système fonctionne également à l’extérieur et à de plus grandes distances, en utilisant des iPhone avec des puces U1. Un iPhone à proximité d’un tracker perdu peut recevoir un ping, qui à son tour peut être transmis au propriétaire d’origine à l’aide d’un cryptage de bout en bout, permettant à l’utilisateur de connaître l’emplacement de l’AirTag.

Quant à l’iPad Pro, un certain nombre de rumeurs suggèrent que les nouveaux modèles pourraient intégrer des écrans min-LED. En revanche, il ne faudrait pas s’attendre à de changements au niveau du design général. Les seules autres nouveautés attendues concerneront le processeur et l’appareil photo.