Google a ajouté de nouvelles fonctions d’édition de vidéos dans son application Google Photos pour iOS.

Vous pouvez désormais apporter des modifications aux vidéos sur la luminosité, le contraste et l’exposition. En plus de ces contrôleurs d’édition très précis, vous pouvez aussi recadrer, modifier la perspective et ajouter des filtres aux vidéos directement depuis l’application.

Le nouvel éditeur vidéo profite de l’apprentissage automatique présenté par Google en septembre dernier, ainsi que de cartes plus grandes qui vous permettent de mieux gérer les différents contrôleurs pour l’édition. Google annonce que ces nouveautés seront accessibles à tous d’ici quelques mois.

Les nouveaux outils de montage vidéo ont été implémentés côté serveur et sont déjà disponibles pour certains utilisateurs, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’ils ne soient disponibles pour tout le monde.

Google Photos est disponible gratuitement sur l’App Store.