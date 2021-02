Les dépenses mondiales sur les 100 meilleures applications d’abonnement vendues via l’App Store ont atteint 10,3 milliards de dollars en 2020. C’est près de quatre fois plus que les dépenses sur Google Play au cours de la même période.

Sensor Tower estime que les dépenses mondiales consacrées aux titres d’abonnement les plus performants de l’App Store (hors jeux) ont augmenté de 32% d’une année sur l’autre pour atteindre 10,3 milliards de dollars. La croissance était similaire si l’on ne regarde que les États-Unis, les dépenses augmentant de 25% pour atteindre 4,5 milliards de dollars.

Les applications d’abonnement distribuées via le Google Play Store ont également augmenté à l’échelle mondiale, passant de 1,9 milliard de dollars à 2,7 milliards de dollars de 2019 à 2020. Aux États-Unis, les consommateurs ont dépensé 1,4 milliard de dollars en applications Android basées sur un abonnement, contre 1 milliard de dollars en 2019.

Dans l’ensemble, les revenus des 100 meilleures applications d’abonnement (à l’exclusion des jeux) ont augmenté de 34% d’une année sur l’autre, atteignant un nouveau sommet de 13 milliards de dollars. Les applications d’abonnement ont représenté environ 11,7% des 111 milliards de dollars dépensés dans le monde en achats intégrés l’année dernière.

Les différents services d’Alphabet/Google ont généré l’essentiel des revenus à la fois dans le monde et aux États-Unis, avec les abonnements YouTube et Google One. Disney+, Tinder, Pandora, Twitch, Bumble et HBO Max se sont également classés dans le top dix en termes de revenus globaux, sur l’App Store et Google Play.

Une fois de plus, l’Apple Store est confirmé comme étant le plus enclin à lever des fonds pour les développeurs.