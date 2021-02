Depuis son lancement en 2014, l’Apple Watch ne fait que se vendre au point d’atteindre les 100 millions d’utilisateurs. L’analyste Neil Cybart d’Above Avalon a en effet confirmé se chiffre dans son dernier rapport. Ce cap a été franchi en décembre 20 notamment grâce à l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch SE et à Apple Fitness+.

Bien qu’annoncée en septembre 2014, l’Apple Watch n’est en réalité arrivée sur le marché qu’en avril 2015. Cela fait donc maintenant 6 ans que la smartwatch d’Apple est disponible. Son succès toujours d’actualité est encore plus étonnant, sachant que son design n’a quasiment pas changé, en dehors de quelques petits détails physiques comme l’augmentation des tailles d’écran.

Malgré un design quasiment inchangé, les ventes ne cessent de croître sensiblement année après année. Rien qu’en 2020, Apple a vendu l’Watch à 30 millions de nouveaux clients, ce qui dépasse le nombre d’utilisateurs d’Apple Watch en 2015, 2016 et 2017 combinés. L’analyse souligne également qu’environ 10% des utilisateurs d’iPhone possèdent déjà une Apple Watch.

« À la fin de 2020, environ 10% des utilisateurs d’iPhone portaient une Apple Watch. Il s’agit d’un pourcentage élevé compte tenu des divers désirs et besoins technologiques des utilisateurs de la base installée de l’iPhone. Étant donné que les États-Unis sont un bastion de l’Apple Watch depuis des années, l’adoption dans le pays a eu une tendance matériellement élevée par rapport aux chiffres mondiaux. À la fin de 2020, environ 35% des utilisateurs d’iPhone aux États-Unis portaient une Apple Watch. »

Le rapport Neil Cybart révèle que l’Apple Watch est le quatrième produit Apple le plus vendu, derrière l’iPhone, l’iPad et le Mac – et la montre devrait dépasser le Mac d’ici 2022. Cette puissance de vente est notamment attribuée au fait qu’Apple a une base d’iPhone actifs de plus d’un milliard dans le monde. En clair, Apple a encore beaucoup de marge pour convaincre de nouveaux clients de passer à l’achat.

« L’un des facteurs qui motivent l’adoption de l’Apple Watch est que les gens recherchent de plus en plus des appareils portables, car ces produits « rendent la technologie plus personnelle ». »

L’analyse confirme également que l’Watch a été populaire parmi les consommateurs car elle a un « facteur cool » et est capable d’offrir des fonctionnalités uniques telles que la surveillance de l’activité et des signes vitaux, sans parler de l’écosystème d’Apple qui permet aux utilisateurs d’interagir avec d’autres produits et services Apple depuis l’Apple Watch.

Pour ce qui est de l’avenir de la montre pommée, Neil Cybart estime que les ventes vont continuer à augmenter au fil des nouvelles fonctionnalités qu’Apple intègrera. Il y a notamment la nouvelle fonction de déverrouillage de l’iPhone avec l’Apple Watch qui a été introduite avec la bêta d’iOS 14.5.

Vous pouvez lire le rapport complet sur le site Web d’Above Avalon.