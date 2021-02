Apple informe les développeurs que les connexions APNS devront intégrer un nouveau certificat le mois prochain.

À compter du 29 mars 2021, les connexions HTTP/2 au service Apple Push Notification basées sur des jetons et des certificats doivent intégrer un nouveau certificat AAACertificateServices 5/12/2020 qui remplace l’ancien certificat GeoTrust Global CA. Pour assurer une transition en douceur et éviter les erreurs dans la livraison des notifications push, il est nécessaire de vérifier que l’ancien et le nouveau certificat pour l’interface HTTP/2 sont inclus dans le Trust Store de chacun des serveurs de notification avant le 29 mars.

Apple ajoute également qu’à cette occasion, les certificats du fournisseur SSL du service « Apple Push Notifications » (APNS) n’ont pas besoin d’être mis à jour.