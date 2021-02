Fin octobre, Apple a déposé un produit non spécifié dans la base de données Bluetooth SIG avec le nom « B2002 », dans la catégorie « Personal Computer » et avec le numéro de modèle « TBD ». Et hier, la société a déposé son trio de Mac avec des puces M1 sous la même rubrique.

Les trois Mac équipés de la puce M1, à savoir le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini, ont été ajoutés à la liste le 10 février 2021. Bien que ces ajouts à la base de données excluent la possibilité que l’élément « TBD » soit un Mac M1, le produit en question reste encore un mystère.

En outre, de nombreux autres produits Apple existants peuvent également être exclus. En fait, il existe des listes de bases de données Bluetooth distinctes pour la gamme iPhone 12, Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE, AirPods Max, HomePod mini, iPad Air de 4e génération, iPad de 8e génération, les derniers modèles d’iPad Pro, etc.

Quel produit cela pourrait-il être ?

Pour le début de 2021, les produits qu’Apple semble avoir dans les cartons incluent une nouvelle Apple TV, des AirTags, des AirPods Pro de deuxième génération, mais nous pouvons probablement les exclure tout de suite. Pour l’heure, on ne peut donc pas savoir réellement ce qui se cache derrière le numéro de modèle « TBD », mais Apple stocke également occasionnellement des composants dans la base de données Bluetooth SIG, tels que la puce H1 des AirPods de deuxième génération et la puce W2 de l’Apple Watch Series 3. Dans la description de ce produit mystérieux on retrouve les mots « Controller Subsystem + Host + Profile ». Il est donc possible qu’il se réfère à la puce M1 ou à un autre composant présent dans les Mac M1.

Pour le moment, le mystère reste entier, jusqu’à ce que le nom soit mis à jour, ce qui rendra peut-être sa nature plus claire.