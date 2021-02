Janvier est un bon mois pour Apple puisque les ventes d’iPhone sont en hausse en Chine, selon le cabinet JP Morgan.

L’analyste Samik Chatterjee nous apprend que les ventes de smartphones vers la Chine avaient augmenté de 51% en janvier par rapport au mois précédent. Cette hausse est due à l’augmentation de 64% des expéditions de smartphones au niveau national, mais aussi grâce aux ventes d’iPhone qui ont gagné 7 points.

Le nombre total d’expéditions de smartphones produites en dehors de la Chine a atteint 6,4 millions d’unités en janvier 2021, contre 6 millions en décembre et 2,5 millions en janvier 2020. Chatterjee attribue ce résultat à « la dynamique continue des expéditions d’iPhone » dans le pays.

Ces chiffres indiquent que les iPhone 12 et 12 Pro connaissent un succès en Chine, même si les estimations provenant d’autres analystes sont plus mesurées. Outre les derniers smartphones Apple, les modèles plus anciens et moins chers continuent également à bien se vendre.

L’analyste souligne ensuite que les volumes totaux de smartphones vendus en Chine en janvier 2021 ont dépassé le quota de 40 millions d’unités pour la première fois depuis 2017. Cela représente une augmentation de 93% sur une base annuelle. Bien entendu, la 5G, de plus en plus demandée par les utilisateurs chinois, a également stimulé les ventes.