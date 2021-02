Selon les données du moteur de recherche des services de streaming Reelgood, Palmer, le drame présent sur Apple TV+, était le deuxième film le plus regardé de tous les services de streaming au cours du week-end de lancement.

De plus, Palmer a continué d’être le deuxième film en streaming le plus regardé même lors de son deuxième week-end. Le service note que c’est la première fois qu’un film Apple TV+ fait partie des cinq premiers pour un week-end en 2021.

La dernière fois qu’un film Apple TV+ est entré dans le top cinq, c’était le week-end du 6 novembre 2020, avec « On the Rocks » atteignant la cinquième place. Il ne faut pas oublier, cependant, que les classements de Reelgood sont basés sur les données d’engagement de ses plus de 2 millions d’utilisateurs aux États-Unis, de sorte que ces classements ne reflètent pas une audience mondiale. Néanmoins, il convient de noter qu’Apple TV+ a en effet beaucoup de succès.