Claire Danes, surtout connue pour son rôle dans « Homeland », succèdera à Keira Knightly en tant que star de la série « Essex Serpent » qui arrivera sur Apple TV+.

Au départ, Apple avait trouvé un accord avec Keira Knightly pour le rôle principal, mais l’actrice a décidé d’abandonner le projet environ six semaines après le début du tournage pour des « raisons familiales » probablement aussi liées à la pandémie de COVID-19.

Comme le rapporte Variety, le choix est désormais tombé sur Claire Danes, connue pour son rôle dans la série télévisée « Homeland ».

Essex Serpent, une adaptation du roman du même nom de Sarah Perry, suit l’histoire d’une femme récemment veuve nommée Cora Seaborne qui s’échappe d’un mariage violent et déménage de Londres victorienne pour le petit village d’Aldwinter dans l’Essex. Cora est fascinée par la superstition locale selon laquelle une créature mythique appelée Essex Serpent parcourt la région.

En plus de jouer dans « Homeland », Danes a également travaillé sur « My So-Called Life », « Temple Grandin », « The Hours » et « Romeo + Juliet ». Le tournage de « Essex Serpent » n’a pas encore commencé et on ne sait toujours pas quand la série sera disponible sur TV+.