Apple a acheté les droits de Dolly pour Apple TV+, un nouveau film mettant en vedette Florence Pugh sur lequel d’autres services de streaming vidéo avaient également jeté leur dévolu.

Le film est décrit comme un drame judiciaire de science-fiction : dans « Dolly », un robot « poupée » tue son propriétaire puis étonne tout le monde en prétendant ne pas être coupable et en demandant un avocat.

La date limite indique que le projet n’a pas encore été approuvé. Le scénario du film n’a pas encore été écrit et il manque également un réalisateur. Le film a capté l’intérêt de quatre soumissionnaires, dont plusieurs studios et une autre plate-forme de streaming en plus d’Apple TV+.

L’actrice Florence Pugh, connue pour ses rôles dans « Midsommar » et « Little Women », assumera le rôle principal. Vanessa Taylor et Drew Pearce écriront le scénario.

Pour l’heure, il n’y a aucune information sur le début du tournage, ni même sur sa date de lancement.