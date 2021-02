Google devrait dévoiler Android 12 dans les semaines à venir, mais certaines fuites montrent déjà une fonction baptisée « Privacy » dédiée à la protection de la vie privée…récemment intégrée par Apple.

Selon XDA Developers, les captures d’écran proviennent d’un « brouillon initial d’un document créé pour résumer les changements d’Android 12 », et ceux qui utilisent iOS 14 remarqueront certaines similitudes entre la dernière mise à jour d’Apple et la prochaine version de Google.

Dans ‌iOS 14‌, Apple a ajouté un point dans la barre d’état pour vous indiquer si le microphone ou la caméra est activé. Dans Android 12, Google semble vouloir intégrer une option similaire. Lorsque la caméra ou le microphone est utilisé, les utilisateurs d’Android verront une barre verte en haut de l’interface Android.

Une fois qu’une application a accédé à la caméra ou au microphone, Android 12 affichera un petit point qui peut être touché pour montrer les spécificités de l’application qui a utilisé le matériel du téléphone. Google ajoute également des commutateurs pour désactiver la caméra et le microphone pour tout le monde. Avec l’iPhone et l’iPad, vous pouvez désactiver l’accès à l’application appareil photo et microphone par application, mais pas du tout en un seul clic.

Apple ne sera probablement pas déçu que Google suive ses traces pour augmenter les contrôles de confidentialité, comme les dirigeants de Cupertino l’ont dit à plusieurs reprises qu’en matière de protection de la vie privée, Apple est heureuse de voir ses concurrents copier son travail.

Google prévoit également d’adopter un autre changement de confidentialité d’Apple : la transparence du suivi des applications. Des rapports récents suggèrent que Google envisage une version moins stricte de cette fonctionnalité, qui oblige les développeurs d’applications à obtenir l’autorisation de l’utilisateur avant de les suivre sur les applications et les sites Web tiers.