La deuxième saison de For All Mankind est désormais sur la point de sortir et Apple a voulu séduire ses abonnés Apple TV+ avec un nouveau temps fort de cette nouvelle saison.

Les premiers épisodes de la nouvelle saison seront officiellement disponibles à partir du 19 février, pour nous ramener dans un monde parallèle qui a vu la Russie remporter la course à la lune. La deuxième saison de la série de science-fiction conçue par Ronald D. Moore passera en revue certains des visages qui ont caractérisé la première saison tels que Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Shantel VanSanten, Sarah Jones et Jodi Balfour.

Apple a publié une nouvelle vidéo phare pour nous préparer à ce que seront les événements de la deuxième saison se déroulant au début des années 1980 au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’URSS, prêt à se battre pour les ressources disponibles sur la lune.