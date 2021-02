Apple a officiellement présenté ses excuses au développeur d’une application conçue pour promouvoir le langage indigène Sm’algyax après avoir été accusé à tort d’opérations malhonnêtes et frauduleuses sur l’App Store, entraînant la suppression de l’application.

Brendan Eshom, membre de la communauté de la Première Nation Ts’msyen, a développé et publié Sm’algyax Word sur Google Play et l’App Store en juillet dernier. L’application agit comme un dictionnaire pour les phrases et les mots Sm’algyaxm archivés par FirstVoices.com et, est destinée à préserver la langue pour les générations à venir.

Cependant, l’application a été supprimée de manière inattendue de l’App Store lorsqu’elle a atteint environ 600 téléchargements, ce qui la place en tête des classements dans la catégorie Éducation. Eshom affirme avoir reçu un e-mail automatisé d’Apple l’informant que son compte de développeur serait fermé en raison d’actes « malhonnêtes et frauduleux » qui vont à l’encontre des conditions générales d’Apple.

Eshom a déclaré à Global News qu’il était « très inquiétant qu’Apple vous accuse d’avoir commis une fraude » et a déclaré qu’il avait essayé de contacter la société pour obtenir une explication et une solution, mais ses tentatives ont échoué. Finalement, le développeur a décidé de se tourner vers Consumer Matter pour mettre plus de pression et amener Apple à répondre à la question.

Apple a alors décidé de répondre, expliquant que la fermeture du compte développeur d’Eshom était une erreur et que son application de langage Sm’algyax montrait « comment la technologie peut être utilisée pour améliorer la compréhension culturelle ». Apple s’est ensuite excusée auprès d’Eshom et promet d’améliorer ses processus de contrôle pour s’assurer que de telles situations ne se reproduisent plus.

« Le maintien de l’intégrité de l’App Store est une responsabilité que nous prenons au sérieux pour assurer la sécurité de nos clients et pour fournir à chaque développeur une plateforme pour partager ses idées les plus brillantes avec le monde. Malheureusement, l’application de ce développeur, qui est un excellent exemple de la façon dont la technologie peut être utilisée pour améliorer la compréhension culturelle, a été supprimée par erreur de l’App Store.

Nous nous excusons pour cette erreur et nous nous excusons auprès de M. Eshom pour les inconvénients que nous lui avons causés. Nous avons restauré votre compte de développeur et votre application et poursuivrons nos efforts pour améliorer nos processus d’audit et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. »