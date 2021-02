Avec la dernière bêta d’iOS 14.5, le site Web YouTube est à nouveau compatible avec le mode Picture-in-Picture (PiP), bien qu’il puisse être bloqué à l’avenir.

Les tests montrent que ce mode fonctionne à nouveau dans les navigateurs Safari et tiers comme Chrome et Firefox. Pour l’activer, lancez simplement une vidéo en plein écran, puis appuyez sur la petite icône Picture-in-Picture en haut à gauche de l’interface. De cette façon, vous pourrez continuer à regarder la vidéo dans un cadre plus petit, tout en utilisant une autre application.

In the latest iOS 14.5 beta, Picture in Picture mode is working again on YouTube’s website, in not just Safari, but in every browser I have on my iPhone. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/pP8cRsO3xU

— Tim Hardwick (@waxeditorial) February 10, 2021