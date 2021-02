Apple a officiellement bloqué le lancement d’applications iOS absentes du Mac App Store sur les Mac M1.

Après la sortie de macOS Big Sur 11.2, Apple a officiellement bloqué le processus de chargement latéral des applications iOS sur Mac M1, ce qui permettait de lancer n’importe quelle application iPhone ou iPad même si elle n’était pas officiellement prise en charge.

La puce M1 étant basée sur la même architecture ARM que les puces iPhone et iPad, Apple permet aux développeurs de proposer leurs applications iOS sur le Mac App Store. Cependant, beaucoup ont choisi de ne pas le faire, également parce que certaines applications ne sont pas optimisées pour une utilisation sur Mac, à la fois en termes d’interface et de contrôles.

Grâce à des outils comme iMazing, il était encore possible de télécharger les fichiers IPA des applications iOS qu’un utilisateur les avait achetées sur l’App Store avant de les installer manuellement sur le Mac M1, afin d’avoir des applications telles que Facebook, Instagram, YouTube et même Netflix sur macOS. Malheureusement, ce processus semble avoir dérangé certains développeurs, et Apple a décidé de le bloquer définitivement. Il s’agit d’une modification côté serveur des API qui gèrent les protections DRM du système d’exploitation, ce bloc ne dépend donc pas des mises à jour de Big Sur.

Maintenant, si vous essayez de lancer une application iOS non prise en charge sur Mac M1, le système d’exploitation affiche un message indiquant que l’application n’est pas conçue pour s’exécuter sur un Mac.

Il n’existe actuellement aucune solution de contournement pour le chargement latéral des applications iOS sur Mac M1. Il faut donc attendre de voir si Apple annule à nouveau sa décision ou si quelqu’un d’autre pourra modifier le système d’exploitation pour installer des applications iOS qui ne sont pas officiellement compatibles.