Apple a annoncé le remplacement gratuitement les batteries des MacBook Pro 2016 et 2017, qui ne se chargent pas à plus de 1%.

Comme expliqué sur le site d’Apple, un petit nombre d’utilisateurs de MacBook Pro ont rencontré un problème avec la batterie ne se chargeant pas au-delà de 1%. Apple affirme que les appareils concernés afficheront le message « Service d’assistance recommandé » dans le menu de la batterie lors de l’exécution de macOS Big Sur 11.2.1 ou de la dernière mise à jour supplémentaire de macOS Catalina 10.15.7. Si macOS indique que la batterie doit être réparée, Apple la remplacera gratuitement.

Si votre MacBook Pro 2016 ou 2017 affiche cet avertissement, contactez Apple pour que la batterie soit remplacée gratuitement. L’ordinateur sera examiné avant l’intervention pour vérifier qu’il est éligible au remplacement gratuit de la batterie.

Ce problème affecte uniquement les modèles MacBook Pro 2016 et 2017 :

MacBook Pro (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2017, deux ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2016, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pouces, 2017, quatre ports Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pouces, 2016)

MacBook Pro (15 pouces, 2017)

Pour vérifier l’état de la batterie de votre Mac, allez dans l’application Préférences Système et cliquez sur l’option Batterie, puis sélectionnez Batterie dans la barre latérale et cliquez sur État de la batterie. Pour les Mac exécutant macOS Catalina, maintenez la touche Option enfoncée et cliquez sur l’icône de la batterie dans la barre de menus pour afficher le menu d’état de la batterie.

Si votre MacBook Pro est éligible au programme, contactez Apple pour amener votre Mac dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple.