Selon Counterpoint Research, l’iPhone 12 mini ne représentait que 5% des ventes de l’ensemble de la série iPhone de 2020 au cours du mois de janvier aux États-Unis.

Counterpoint Research indique que les smartphones de plus de 6 pouces comme l’iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max ont surpassé les modèles plus petits comme l’iPhone 12 mini même en janvier. Les ventes relativement faibles du 12 mini sont principalement dues à une tendance où de plus en plus de consommateurs préfèrent les smartphones avec des écrans plus grands.

En janvier, les ventes de l’iPhone 12 mini aux États-Unis ne représentaient que 5% des ventes totales de l’ensemble des iPhone 12, un chiffre en baisse constante également confirmé par l’arrêt éventuel de la production de ce modèle.

Et vous, quel modèle avez-vous acheté ?