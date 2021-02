Qualcomm a officiellement dévoilé Snapdragon X65, le premier modem pour smartphone 10 Gigabit 5G qui permet des vitesses théoriques allant jusqu’à 10 gigabits par seconde. Apple pourrait utiliser ce modem avec l’iPhone 14 en 2022.

Alors que les vitesses de téléchargement dans le monde réel resteront probablement bien en dessous du pic de 10 gigabits par seconde, les appareils équipés du Snapdragon X65 devraient toujours fonctionner nettement mieux sous le réseau 5G. Le modem présente également de nombreux autres avantages, notamment une efficacité énergétique améliorée, une couverture accrue pour les bandes mmWave et sub-6GHz, et la prise en charge de toutes les fréquences mmWave commercialisées dans le monde, y compris la nouvelle bande n259 (41 GHz).

Comme avec la génération précédente du Snapdragon X60, le X65 de Qualcomm peut agréger simultanément les données des bandes mmWave et sub-6GHz pour obtenir une combinaison optimale de couverture haute vitesse et de faible latence. Le modem est associé au nouveau module d’antenne mmWave de 4e génération, pour une couverture mmWave étendue et une efficacité énergétique améliorée.

Le mmWave est un ensemble de fréquences 5G qui promet des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, ce qui le rend plus adapté aux zones urbaines. En comparaison, la 5G sub-6GHz est généralement plus lente que le mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, desservant mieux les zones suburbaines et rurales. La prise en charge du mmWave sur les iPhone 12 est limitée aux États-Unis, mais des rumeurs suggèrent que les modèles de 2021 pourraient s’étendre à d’autres pays.

En 2019, Apple et Qualcomm ont résolu leur bataille juridique et sont parvenus à un accord pour plusieurs années, ouvrant la voie à la fourniture des modems 5G de la société à commencer par le Snapdragon X55 utilisé dans l’iPhone 12.

Le nouveau Snapdragon X65 pourrait être intégré à l’iPhone 14, mais il pourrait également s’agir du dernier modem Qualcomm utilisé par Apple, puisque à partir de 2023, la firme de Cupertino pourrait commencer à utiliser des modems 5G conçus en interne.