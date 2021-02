Bloomberg a publié un article approfondi sur la montée en puissance d’Apple sous la direction de Tim Cook, donnant plusieurs crédits au PDG qui a succédé à Steve Jobs, y compris son sens diplomatique, mais aussi ses prouesses opérationnelles, son souci du détail et sa capacité à faire d’Apple l’un des les plus grandes entreprises de l’histoire moderne.

Le long article aborde un certain nombre de sujets concernant l’histoire récente de la montée rapide d’Apple sous la direction de Tim Cook, y compris la sensibilité politique découlant de son expérience de la gestion des chaînes de production en Chine, la relation de Cook avec les présidents actuels et anciens des États-Unis, son approche aux coûts des nouveaux produits et sa capacité à résoudre les difficultés stratégiques de la gestion de la diversification des produits d’Apple dans une chaîne d’approvisionnement qui couvre le monde entier.

Voici les points forts de l’article :

L’éthique de travail implacable de Tim Cook.

Sa capacité à toujours négocier les meilleurs prix avec les fournisseurs, jusqu’au dernier centime d’économies.

L’amitié improbable de Cook avec le président Trump et le silence d’Apple face à la fausse propagande de l’ancien président sur le retour de la fabrication d’Apple aux États-Unis.

La volonté de confirmer une grande partie des accords avec les fournisseurs en Chine, étant donné que les usines aux États-Unis, au-delà des coûts, n’étaient pas et ne sont pas en mesure de garantir la même performance qualitative : « Les compétences communes à Foxconn en Chine étaient plus difficiles à trouver aux États-Unis, où les nouveaux employés n’avaient jamais travaillé sur des composants aussi complexes. Un ancien ingénieur se souvient que l’équipe essayait de comprendre pourquoi les PCB qui sortaient de la chaîne de montage au Texas étaient tordus. Ils ont finalement fait remonter le problème à un seul travailleur qui vissait inexplicablement les pièces de gauche à droite, plutôt que dans l’ordre numéroté fourni par Flex. Au départ, les rejets étaient élevés et plusieurs sources ont affirmé que les équipes d’Apple avaient manqué les objectifs de livraison et de coût initiaux. »

L’alarme des responsables de la chaîne d’approvisionnement lorsqu’ils ont vu la conception initiale du Mac Pro 2013.

La pression interne sur Apple pour qu’elle se sépare de la Chine sur des questions liées à la censure, aux violations des droits de l’homme et à la critique des conditions de travail dans les usines du pays.

Le succès continu d’Apple face à la crise sanitaire mondiale.

La réaction d’Apple contre les allégations du « pouvoir monopolistique » de l’entreprise et sa querelle en cours avec les principaux développeurs et plateformes de médias sociaux tels que Spotify, Epic Games et Facebook.

Plusieurs anecdotes sur le souci du détail, comme dépenser trois fois plus que ses concurrents pour acheter des boîtiers en plastique de meilleure qualité pour les ports USB Mac.

L’article complet est disponible sur Bloomberg.