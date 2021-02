Cobra Kai, la série Netflix basée elle-même sur la série culte Karate Kid, est sur le point de débarquer officiellement sur l’App Store avec un nouveau titre qui promet beaucoup d’action.

Êtes-vous prêt à plonger dans l’éternelle rivalité entre Johnny Lawrence et Daniel LaRusso ? La série Cobra Kai, qui retrouve les protagonistes de la saga légendaire 34 ans plus tard, arrive également sur iOS avec un nouveau titre officiel qui retrace les événements de la série et les affrontements épiques qui caractérisent la saga.

Le titre offre l’opportunité d’incarner tous les protagonistes de la série, qui entrelaceront leurs histoires et leurs rivalités en donnant vie à de durs affrontements de Karaté. Cobra Kai est proposé comme un mélange entre un jeu de cartes à collectionner et un jeu de combat au tour par tour basé sur la série télévisée.

Le titre nécessite iOS 9 ou version ultérieure, compatible iPhone, iPad et iPod Touch. Il peut être téléchargé gratuitement à partir du 19 mars 2021 mais peut déjà être précommandé.

Cobra Kai: Combat de cartes! – GRATUIT