Un fabricant japonais a acquis Dialog, un important fournisseur de puces d’alimentation pour les appareils Apple.

Depuis des années, Dialog est fortement tributaire d’Apple, les commandes de la firme de Cupertino représentant les trois quarts des ventes totales. Ces derniers temps, Dialog a tenté de pénétrer de nouveaux marchés, en particulier depuis qu’Apple a commencé à travailler sur des puces de puissance créées en interne.

Le fabricant de puces Renesas Electronics Corp a maintenant accepté d’acheter Dialog Semiconductor pour 4,9 milliards d’euros à payer en une seule fois.

Le japonais Renesas, l’un des plus grands fabricants mondiaux de puces automobiles, a offert 67,50 € par action, soit une prime de 20% par rapport au cours de clôture de vendredi et une prime de 52% sur une moyenne pondérée de trois mois.

Les puces de gestion de l’alimentation de Dialog ont été utilisées dans une large gamme de produits Apple, mais l’activité de la société a commencé à chuter lorsqu’en 2017, il a été question d’éventuelles puces fabriquées en interne par Apple. Cupertino a alors commencé à réduire les commandes, mais apparemment, elle a encore besoin de l’expérience de Dialog pour couvrir tous les appareils qu’elle produit.

Par la suite, Dialog a découvert de nouveaux marchés dans les trackers de fitness, les écouteurs sans fil et le secteur automobile. Le rapport de Bloomberg suggère que ce dernier marché est celui qui a convaincu Renesas de finaliser la transaction.

Cette entreprise japonaise, qui a une valeur marchande de 20,5 milliards de dollars, est l’un des plus grands fournisseurs de semi-conducteurs utilisés dans les automobiles. Dialog et Renesas travaillent ensemble depuis plus d’une décennie.