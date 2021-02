TSMC est la plus grande fonderie sous contrat au monde, suivie à la deuxième place par Samsung Foundry. Counterpoint Research a récemment publié ses estimations pour 2021 concernant ce secteur.

Qu’est-ce qu’une fonderie ?

De nombreux géants de la technologie, notamment Apple, Qualcomm et MediaTek, ne disposent pas des installations nécessaires pour produire leurs propres puces. Pour cette raison, ils confient leurs conceptions et sous-traitent la production à des fonderies comme TSMC et Samsung. Par exemple, TSMC fabrique les puces 5 nm d’Apple et l’an dernier a produit le Qualcomm Snapdragon 865 dans un processus de fabrication 7 nm. En revanche, le Snapdragon 888 de cette année est fabriqué par Samsung Foundry en utilisant le processus de fabrication de 5 nm.

Secteur de croissance également en 2021

Counterpoint Research a publié ses estimations de l’industrie pour 2021. Les revenus de l’industrie ont augmenté de 23% l’an dernier pour atteindre 82 milliards de dollars. Pour 2021, on suppose une croissance de 12%, portant les revenus à 92 milliards de dollars. TSMC devrait connaître une croissance comprise entre 13% et 16% cette année, demeurant pratiquement en ligne avec le taux de croissance global du secteur. De son côté, Samsung Foundry devrait enregistrer une augmentation de 20% de ses revenus d’ici 2021.

TSMC et Samsung Foundry fournissent tous deux des puces de pointe avec un processus de fabrication de 5 et 7 nanomètres. Counterpoint Research prévoit qu’Apple sera cette année le plus gros client de TSMC pour les puces 5 nm, représentant 53% de la production grâce aux puces A14 Bionic, M1 et futures A15. Pour sa part, Qualcomm représentera 24% de la production de puces 5 nm de TSMC, car Apple devrait utiliser le modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm dans le nouvel iPhone.

En ce qui concerne la production de puces de 7 nanomètres, TSMC et Samsung en produisent plusieurs, y compris celles fabriquées avec la technologie EUV. Cette année, le principal client de TSMC pour les puces 7 nm sera AMD, qui représentera 27% de la production totale. Il sera suivi par NVIDIA avec 21%, Qualcomm avec 12%, Mediatek avec 10% et Intel avec 7%. Ce dernier, bien qu’il dispose de ses propres fonderies, a décidé de se lancer dans l’externalisation de la production, décision nécessaire pour assurer la pérennité du fabricant de puces.

Enfin, Counterpoint prévoit que les revenus annuels du secteur atteindront 100 milliards de dollars d’ici 2022-2023.