Apple aurait modifié la façon dont elle gère les produits qu’elle reçoit de fournisseurs tiers en vente en Apple Store, à la fois en ligne et physique.

Les fabricants d’accessoires et les autres fournisseurs pour les Apple Store devront faire face à des délais de paiement plus longs, et il y a eu des changements qui les rendent également responsables des produits invendus. Les fournisseurs qui ne sont pas d’accord avec les nouvelles conditions risquent d’être mis de côté.

The Telegraph rapporte qu’Apple a fait ces demandes directement aux fournisseurs, qui avaient auparavant négocié avec les sociétés de distribution. Les nouvelles conditions, cependant, ont été établies par Apple et ne sont pas négociables. Parmi les principaux changements, il y a celui concernant le temps d’attente pour le paiement, qui passe de 45 à 60 jours. En outre, les fournisseurs doivent également accepter un « modèle de consignation », car ils ne sont payés que si un article est vendu.

Il y a eu quelques critiques :

« Ils ne font aucune faveur à leurs fournisseurs. Leurs fournisseurs font face à des défis économiques auxquels ils ne sont pas confrontés, mais je ne pense pas que quiconque rejettera ces conditions. Il y a très peu de concurrence, car personne ne vous donne une telle exposition de marque qu’avec Apple. »

Un porte-parole d’Apple a déclaré à ce sujet :

« Nous apprécions profondément la relation étroite que nous entretenons avec les entreprises de classe mondiale qui vendent leurs produits via Apple.com et dans nos magasins. Apple évalue régulièrement l’assortiment de produits tiers que nous vendons et la structure de nos modèles commerciaux pour permettre aux fournisseurs de développer leurs activités de manière fiable et sécurisée. »