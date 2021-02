L’avertissement d’Apple visant à éloigner l’iPhone 12 des appareils cardiaques, tels que les pacemakers, en raison d’éventuelles interférences électromagnétiques, a été souligné par certains cardiologues américains.

Les iPhone 12‌ comprennent un ensemble d’aimants nécessaires pour tirer parti de la technologie MagSafe. Pour cette raison, Apple recommande aux utilisateurs porteurs de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs implantés de garder leur iPhone et les accessoires « MagSafe » à distance de sécurité.

Pour tester l’ampleur du risque, le cardiologue Gurjit Singh et ses collègues du Henry Ford Heart and Vascular Institute ont effectué des tests. Selon le Dr Singh, plus de 300 000 personnes aux États-Unis subissent une intervention chirurgicale chaque année pour implanter l’un de ces appareils, et environ un smartphone sur quatre vendu l’année dernière était un « iPhone 12 ». Les appareils cardiaques ont des interrupteurs qui répondent à un aimant externe pour changer le fonctionnement de l’appareil, vous pouvez donc les contrôler sans avoir besoin d’une intervention chirurgicale.

Pour le test, le Dr Singh a pris un iPhone 12 Pro et l’a passé sur la poitrine d’un patient avec un défibrillateur implanté. Dès que l’iPhone a été rapproché de la poitrine du patient, le défibrillateur a été désactivé. Une fois le téléphone retiré de la poitrine du patient, le défibrillateur a repris son fonctionnement normal.

Suite à cette découverte, le Dr Singh et ses collègues ont immédiatement soumis un rapport sur leurs découvertes à la revue médicale HeartRhythm, publié le 4 janvier 2021.

« Nous pensons que nos découvertes ont de profondes implications à grande échelle pour les personnes qui vivent avec ces appareils au quotidien, qui sans réfléchir, mettront leur téléphone dans la poche de leur chemise, la poche supérieure ou le manteau, sans savoir que cela peut entraîner un dysfonctionnement. Défibrillateur ou stimulateur cardiaque, avec des conséquences mortelles. »

Vous trouverez plus d’informations sur ce problème sur le site officiel d’Apple. Rappelons qu’Apple, même avec les précédents iPhone, avait toujours parlé de ces risques possibles.