Près de trois mois après le lancement des Mac avec la puce M1, Intel tente de « minimiser » les performances de la puce Apple avec des « benchmarks » ad hoc.

Dans une présentation partagée par PCWorld, Intel a mis en évidence ce que PCWorld a décrit comme des références « soigneusement conçues » pour tenter de prouver que les ordinateurs portables dotés des derniers processeurs Core de 11e génération sont supérieurs à ceux dotés de la puce M1 d’Apple.

Dans la première diapositive, Intel a déclaré que l’exportation d’une présentation PowerPoint sous forme de fichier PDF était jusqu’à 2,3 fois plus rapide sur un ordinateur portable Windows équipé d’un processeur Core i7 de 11e génération avec 16 Go de RAM que d’effectuer la même tâche sur un MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1 et 16 Go de RAM. Intel a souligné que PowerPoint fonctionnait de manière native sur les deux systèmes.

Dans la deuxième diapositive, Intel montre que le logiciel de grossissement de photo Gigapixel AI de Topaz Labs est jusqu’à 6 fois plus rapide sur le système Core i7 que le MacBook Pro avec puce M1. Dans ce cas, PCWorld a déclaré que « les résultats sont bien réels », mais il faut également noter que les applications Topaz Labs sont conçues pour tirer parti de l’accélération matérielle des processeurs Intel.

La troisième diapositive est consacrée aux performances de jeu, où les résultats étaient mitigés. En fait, Intel a seulement souligné l’idée que les Mac ne sont pas idéaux pour les jeux et manquent de support pour d’innombrables titres.

La dernière diapositive est consacrée à l’autonomie. Intel a également mené un « test de durée de vie de la batterie dans le monde réel » et a constaté que le MacBook Air M1 et l’Acer Swift 5 avec un processeur Core i7 de 11e génération avaient une autonomie pratiquement identique, d’environ 10 heures, tout en diffusant Netflix avec des onglets supplémentaires ouverts. Intel a déclaré que les deux ordinateurs portables étaient réglés sur une luminosité d’affichage de 250 nits et que, lors du test, Safari a été utilisé sur le MacBook Air et Chrome sur l’Acer Swift 5.

Curieusement, Intel est passé du MacBook Pro à un MacBook Air dans ce test. De plus, Intel a également utilisé un SKU de processeur Core i7 différent pour chacun de ces tests.

Enfin, Intel a ajouté que ses processeurs sont le meilleur choix non seulement du côté des performances, mais aussi parce qu’ils offrent plus de choix, car ils alimentent des tonnes d’ordinateurs portables différents, ainsi que des 2-en-1 avec des fonctionnalités telles que l’écran tactile. En outre, il existe un support pour plusieurs écrans externes, ce qui est « officiellement » absent sur les puces M1, qui ne prennent en charge qu’un écran externe.