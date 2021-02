Suite au Super Bowl, Apple a annoncé un partenariat avec Dolly Parton, auteure-compositrice-interprète de musique country, qui comprend 5 mois d’Apple Music gratuits pour les nouveaux abonnés.

En plus de cette nouvelle offre, lors du Super Bowl, il était possible d’identifier une chanson de Dolly Parton via Shazam pour débloquer 5 mois d’Music gratuitement.

À l’occasion de ce grand événement, Dolly Parton a créé une nouvelle version de sa chanson à succès 9 To 5, renommée 5 To 9, dans le cadre d’une publicité du Super Bowl faite pour Squarespace. Dolly a ensuite partagé la nouvelle de la surprise sur Twitter.

Les utilisateurs qui n’ont pas vu le Super Bowl en direct peuvent utiliser ce lien pour activer les 5 mois gratuits d’Apple Music. L’offre n’est valable que pour les nouveaux abonnés.