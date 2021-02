Google a publié la version 88.0.4324.150 de Chrome pour corriger une importante vulnérabilité affectant le navigateur Web.

Google affirme que la vulnérabilité zero-day de Chrome a probablement été exploitée dans le passé et conseille donc à tous les utilisateurs de mettre à niveau le plus rapidement possible.

La société n’a pas fourni de détails spécifiques sur le bug de corruption de mémoire overflow sous le nom de CVE-2021-21148 et dit qu’il ne le sera pas « tant que la plupart des utilisateurs n’auront pas mis à jour ».

Cependant, ZDNet note que la mise à jour a été publiée quelques jours après une attaque de pirates nord-coréens contre plusieurs sociétés de cybersécurité. Certaines de ces attaques ont utilisé la vulnérabilité zero-day du navigateur pour exécuter des logiciels malveillants sur les systèmes des chercheurs.

Google Chrome 88 pour Mac est disponible gratuitement à partir de ce lien.