La série The Snoopy Show et le film d’animation Joyeuse Saint-Valentin, Charlie Brown ! sont disponibles sur Apple TV+.

Dans cette série télévisée animée, le chien le plus emblématique du monde sera le protagoniste de plusieurs aventures, toujours en compagnie de son meilleur ami Woodstock et des autres personnages de Peanuts. Dans le premier épisode, Snoopy écrit un livre sur sa jeunesse, note l’origine de son amitié avec Woodstock et a la fièvre de la danse …

Les 6 épisodes de la première saison de The Snoopy Show sont déjà disponibles sur Apple TV+.

Joyeuse Saint-Valentin, Charlie Brown !

Ce film d’animation de 1975 revient sur TV+ à temps pour la Saint-Valentin.

C’est la Saint-Valentin, les cœurs sont en ébullition à l’école et Charlie Brown espère recevoir beaucoup de cartes. Linus achète un cadeau pour sa professeure, Mlle Othmar, mais Sally pense qu’il est pour elle.

Joyeuse Saint-Valentin, Charlie Brown dure 25 minutes et est disponible dès à présent sur Apple TV+.