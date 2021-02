Nous savons qu’Instagram s’efforce d’unifier l’expérience utilisateur parmi les différentes fonctionnalités introduites. L’une des nouvelles qui pourrait bientôt venir à tous les utilisateurs est un nouvel UX pour la visualisation des stories.

Le phénomène TikTok est désormais consolidé et, outre l’introduction de Reels il y a quelques mois, Instagram veut à tout prix conquérir la tranche d’utilisateurs interceptée par le réseau social chinois. Comment faire ? En donnant à Instagram une nouvelle interface de navigation des Stories.

Notamment, Instagram travaille officiellement à s’éloigner de la navigation des stories de gauche à droite au profit d’une navigation verticale. Fondamentalement, la plate-forme souhaite permettre aux utilisateurs de passer aux stories suivantes avec un balayage vers le haut et aux précédentes avec un balayage vers le bas. C’est le même type de navigation que TikTok et les Reels. Il semble également qu’Instagram, s’il présente réellement cette nouveauté, donnera la priorité aux stories avec des vidéos par rapport à celles contenant des images fixes. De plus, on ne sait pas quelle sera l’évolution des liens insérés dans « swipe up ».

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Instagram a annoncé que la fonctionnalité n’est actuellement pas disponible au public. Cependant, elle est en phase de prototypage et il n’est pas clair si et quand elle sera officiellement libérée au grand public. Si les tests ne donnent pas de résultat positif, il n’est pas exclu qu’en fin de compte l’entreprise abandonne la possibilité d’introduire ces changements.

Est-ce une réponse aux récentes déclarations du réseau social ?

Comme indiqué récemment, Instagram travaille à normaliser l’expérience utilisateur de l’ensemble du réseau social. Cela a été déclaré par Adam Mosseri lui-même, responsable d’Instagram. Très souvent, les utilisateurs ont en fait du mal à comprendre les différences entre IGTV et Reels. Cette dernière fonctionnalité est en constante évolution, elle est désormais incluse dans la vue « Explorer » de tous les utilisateurs, mais beaucoup n’ont pas encore compris comment l’utiliser correctement.

