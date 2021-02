L’actrice Sarayu Blue rejoindra le casting de la série « The Shrink Next Door » qui arrivera bientôt sur Apple TV+.

Sarayu Blue (I Feel Bad, No Tomorrow) rejoint ensuite le casting de la mini série comique The Shrink Next Door prévu sur Apple TV+. L’actrice jouera un personnage nommé Miriam.

Blue jouera aux côtés de Paul Rudd (Ant-Man) et Will Ferrell (Step Brothers). The Shrink Next Door est une comédie noire vaguement basée sur des événements réels et racontera la relation entre le personnage joué par Paul Rudd, un psychiatre qui a plusieurs clients célèbres parmi ses clients, et son patient de longue date Martin Markowitz, joué par Will Ferrell. La relation entre les deux prend une tournure surréaliste alors que le psychiatre commence à envahir la vie de Markowits, déménageant chez lui et commençant à diriger sa propre entreprise. La série explore comment une dynamique apparemment normale entre le médecin et le patient peut se transformer en une relation d’exploitation sans précédent remplie de manipulation, de prise de pouvoir et de dysfonctionnement.